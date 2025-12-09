ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 03:56

ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном

Новый российский дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 начали использовать на СВО

Фото: Kirill Chubotin/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский гибридный беспилотник «Сварог» новой модификации начал применяться в зоне СВО, рассказал ТАСС официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс». Аппарат оснащен системой цифровой связи и способен решать задачи по доставке, отметили в источнике.

Новая версия аппарата «Сварог» 4T Lite V2.0 с цифровой связью уже используется на СВО. Это грузоподъемный аналог дрона «Мавик», на которых работают большинство расчетов, занимающихся разведкой, — заявили в центре.

По словам представителя, дрон способен стабильно поднимать полезную нагрузку массой до трех килограммов. Подчеркивается, что последняя версия нового устройства также оборудована тепловизором для работы в темное время суток.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

До этого в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщили: российский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции.

вооружения
ВС РФ
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Внимание на себя»: сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ
Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось
ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном
Еще один аэропорт России закрылся из-за ограничений
Военный аналитик назвал Константиновку одним из самых сложных участков СВО
«История станет судьей»: Полянский высказался о шагах Европы по Украине
Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский
Раскрыто важнейшее правило, которому должны следовать пластические хирурги
Снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский
Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?
Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения
Названы причины, по которым собственника можно лишить квартиры через суд
Очевидцы сообщили о прогремевших взрывах над Воронежем
«Шах и мат»: Дмитриев озвучил особое преимущество Трампа
ФРГ перестанет принимать просителей убежища
Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с соболезнованиями
Зеленский стал токсичным: и США, и Европа принуждают Украину к капитуляции
Около 15 взрывов прогремели в Сумах
Трамп описал путь, по которому движется Европа
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.