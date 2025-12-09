Российский гибридный беспилотник «Сварог» новой модификации начал применяться в зоне СВО, рассказал ТАСС официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок «Фроботикс». Аппарат оснащен системой цифровой связи и способен решать задачи по доставке, отметили в источнике.

Новая версия аппарата «Сварог» 4T Lite V2.0 с цифровой связью уже используется на СВО. Это грузоподъемный аналог дрона «Мавик», на которых работают большинство расчетов, занимающихся разведкой, — заявили в центре.

По словам представителя, дрон способен стабильно поднимать полезную нагрузку массой до трех килограммов. Подчеркивается, что последняя версия нового устройства также оборудована тепловизором для работы в темное время суток.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

До этого в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщили: российский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» считается одним из самых передовых в мире среди аналогичных систем. Этот вывод был сделан после анализа использования ПЗРК в рамках специальной военной операции.