Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников

В Москве ребенок богатых родителей, обманутый мошенниками, промахнулся при передаче курьеру сумки с золотом и наличными на 100 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, баул с деньгами упал на балкон соседки.

В материале говорится, что все произошло в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко». Мошенники несколько дней обрабатывали школьника, сначала запугав, а затем убедив сотрудничать. Мальчик собрал все ценности в сумку и бросил ее из окна курьеру, но промахнулся. Позже соседка нашла сумку и передала родителям мальчика.

Ранее в Алтайском крае полицейские задержали девятиклассника, помогавшего телефонным мошенникам. Школьник обслуживал сим-боксы — устройства для одновременного использования множества сим-карт. Подросток получал указания через мессенджер и арендовал квартиры для размещения оборудования. Во время обысков оперативники изъяли сим-боксы, ноутбуки и веб-камеры.

До этого мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.