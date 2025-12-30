Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:02

Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников

Обманутый мошенниками школьник случайно забросил соседке сумку со 100 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве ребенок богатых родителей, обманутый мошенниками, промахнулся при передаче курьеру сумки с золотом и наличными на 100 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, баул с деньгами упал на балкон соседки.

В материале говорится, что все произошло в элитном жилом комплексе «Дом на Бурденко». Мошенники несколько дней обрабатывали школьника, сначала запугав, а затем убедив сотрудничать. Мальчик собрал все ценности в сумку и бросил ее из окна курьеру, но промахнулся. Позже соседка нашла сумку и передала родителям мальчика.

Ранее в Алтайском крае полицейские задержали девятиклассника, помогавшего телефонным мошенникам. Школьник обслуживал сим-боксы — устройства для одновременного использования множества сим-карт. Подросток получал указания через мессенджер и арендовал квартиры для размещения оборудования. Во время обысков оперативники изъяли сим-боксы, ноутбуки и веб-камеры.

До этого мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.

Россия
Москва
мошенники
обман
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
«Шинник» сообщил о смерти молодого экс-игрока
Назван неочевидный симптом смертельной болезни
Политолог раскрыл, чем обернется для Украины атака на резиденцию Путина
В Минтрансе призвали проверить запасы аэропортов на случай ЧС
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.