25 января 2026 в 01:52

Посетителей эвакуировали из «Vegas Крокус Сити» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Из «Vegas Крокус Сити» в Москве вечером в субботу, 24 января эвакуировали всех посетителей, сообщил РЕН ТВ источник. При этом известно лишь то, что торгово-развлекательный комплекс прекратил работу «по техническим причинам».

В материале говорится, что сотрудники ТРК на вопросы посетителей не отвечают. Другие подробности не раскрываются.

Ранее порядка одной тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвыю Причиной стала вспышка жира в вентиляции на фудкорте. В службах отметили, что вспышку удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Торговый центр оперативно вернулся к штатной работе.

Тем временем в Акмолинской области Казахстана из автобуса пришлось эвакуировать 46 граждан России, о чем информировало МЧС страны. Причиной стало штормовое предупреждение, объявленное в 17 регионах республики. Российских граждан направили в пункты обогрева.

До этого береговые службы Туркмении эвакуировали 14 человек с иранского сухогруза Rona, о чем рассказали в МИД страны. Судно потерпело бедствие в Каспийском море, экипаж подал сигнал SOS.

