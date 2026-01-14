В Туркмении эвакуировали 14 человек с потерпевшего бедствие иранского судна

Береговые службы Туркмении эвакуировали 14 человек с иранского сухогруза Rona, сообщили в МИД страны. Судно потерпело бедствие в Каспийском море, экипаж подал сигнал SOS.

Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были приняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне, — сказано в сообщении.

Ранее моряки российского судна Frio Forwin спасли с дрейфующей в Атлантическом океане лодки 54 нелегальных мигранта. Среди тех, кто едва не утонул, было пять женщин и один грудной ребенок.

Кроме того, в Министерстве транспорта России заявили, что Военно-морские силы США нарушили нормы международного права, осуществив высадку на танкер «Маринера» в открытом море. По информации ведомства, инцидент произошел 7 января около 15:00 по московскому времени. Высадка была проведена в нейтральных водах за пределами территориальной юрисдикции каких-либо государств. После этого связь с судном была потеряна.