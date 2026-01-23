Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 10:00

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса, когда хочется чего-то основательного и нового.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые картофельные оладьи снаружи и тающая ароматная сердцевина из тягучего сыра и сочной ветчины.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки, сметана для подачи. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок — это сделает драники хрустящими. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешайте. Ветчину и сыр натрите на средней терке и смешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие лепешки. На середину каждой лепешки выложите чайную ложку сырно-ветчинной начинки. Накройте начинку еще небольшим количеством картофельной массы, аккуратно разровняв края. Обжаривайте драники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки под крышкой. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Пирожки с капустой, как в советской столовой! Вкус из детства за полчаса
Семья и жизнь
Пирожки с капустой, как в советской столовой! Вкус из детства за полчаса
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Семья и жизнь
Восторг за копейки: салат из моркови и сыра — закуска за 5 минут!
Удачный рецепт картофельных драников: полностью пропекаются и не растекаются на сковороде
Общество
Удачный рецепт картофельных драников: полностью пропекаются и не растекаются на сковороде
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
Общество
Натрите картофель и добавьте ложку сметаны: оладьи на завтрак всегда получаются идеально — хрустящие снаружи и нежные внутри
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
Семья и жизнь
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
рецепты
драники
кулинария
оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.