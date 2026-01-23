Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного перекуса, когда хочется чего-то основательного и нового.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые картофельные оладьи снаружи и тающая ароматная сердцевина из тягучего сыра и сочной ветчины.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупные картофелины, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки, сметана для подачи. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок — это сделает драники хрустящими. В картофельную массу добавьте яйцо, муку, соль и перец, хорошо перемешайте. Ветчину и сыр натрите на средней терке и смешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя небольшие лепешки. На середину каждой лепешки выложите чайную ложку сырно-ветчинной начинки. Накройте начинку еще небольшим количеством картофельной массы, аккуратно разровняв края. Обжаривайте драники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки под крышкой. Подавайте горячими со сметаной.

