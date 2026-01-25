Руководство Украины в период переговоров в Абу-Даби умышленно устраивает провокации, написал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. Как он отметил, слова президента Украины Владимира Зеленского сильно отличаются от дел, об этом явно говорит артиллерийский удар ВСУ по зданию поликлиники в Каховке.

Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел, — подчеркнул он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Тем временем три сотрудника Алешковской больницы погибли при атаке ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области, о чем рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Он назвал удар преступлением против человечности.