Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода

Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». <…> Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию, — сказано в публикации.

В результате инцидента повреждены объекты энергетики и жилые строения. Информации о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.