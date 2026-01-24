Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 23:04

Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода

РСЗО HIMARS РСЗО HIMARS Фото: AFLO/Global Look Press
Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

По нашей информации — самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». <…> Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию, — сказано в публикации.

В результате инцидента повреждены объекты энергетики и жилые строения. Информации о пострадавших среди гражданского населения на данный момент нет.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

До этого Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.

Александр Беглов
Белгород
Белгородская область
HIMARS
