16 января 2026 в 14:50

Появились кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ

Пусковая установка ВСУ HIMARS уничтожена в Черниговской области

«Герань» «Герань» Фото: МО РФ
Минобороны России показало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. По данным ведомства, за ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.

Расчет БПЛА «Герань» ударил по пусковой установке противника в момент ее движения, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что российские средства ПВО за неделю сбили 31 управляемую авиабомбу ВСУ и три ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, были уничтожены 1138 украинских дронов самолетного типа и 21 снаряд HIMARS.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.

