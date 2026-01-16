Российские средства ПВО за неделю сбили 31 управляемую авиабомбу ВСУ и три ракеты большой дальности «Нептун», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены 1138 украинских дронов самолетного типа и 21 снаряд HIMARS.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российская армия может начать наносить удары по Украине ракетами «Буревестник» и «Орешник», которые использовались ограниченно. По его словам, 2026 год может стать переломным в ходе военных действий.

До этого артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц вражеской автомобильной техники и квадроциклов.