«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами

«Эффект Долиной» все? Как растет спрос на вторичку, что с ценами

Рынок вторички в декабре показывает рост цен и рекордные продажи, словно никакого «шока», который он испытал в прошлом году, и не было. Но эксперты предупреждают: покупатели стали гораздо внимательнее к сделкам с пожилыми продавцами, а юристы разрабатывают все более хитроумные схемы. NEWS.ru рассказывает, как долго еще «эффект Долиной» будет влиять на выбор покупателей и цены на жилье.

Что сейчас происходит с ценами на вторичку

В декабре средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 0,7%. Это заметный рост на фоне общего годового показателя, который составил всего 2,4%, рассказала NEWS.ru исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

При этом в ряде крупных городов динамика была еще более выраженной: в Нижнем Новгороде стоимость вторички выросла на 2,6%, в Перми — на 2%, в Москве — на 1,9%, в Волгограде — на 1%, в Воронеже — на 0,9%.

Как заявил NEWS.ru руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, в декабре в Москве и Петербурге зафиксирован значительный рост числа сделок — на 45% и 62% к ноябрю соответственно. «Учитывая, что на рынке новостроек дальнейшее восстановление спроса будет ограничено ужесточением семейной программы, мы ожидаем сохранение тренда на переток покупателей на вторичку и хороших продаж в 1-м квартале 2026 года», — отметил эксперт.

Дальнейшая динамика цен на готовое жилье в ближайшие месяцы будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке. Чем более уверенным и стабильным будет ее снижение, тем активнее будут расти цены на вторичном рынке, заключила Бочарникова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Влияет ли «эффект Долиной» на покупателей

Результаты декабря свидетельствуют о том, что «эффект Долиной» нивелирован, считает Попов. Это мнение разделяет член правового комитета Российской гильдии риелторов Николай Зырянов. Как отметил собеседник NEWS.ru, на рынке вторичной недвижимости «спало напряжение и прекратились панические настроения».

По словам эксперта, данные Росреестра свидетельствуют, что рынок «в количественном отношении проигнорировал» историю с Долиной — количество сделок не сократилось. Аналитики также не фиксируют изменений в средних ценах. «Совокупность этих факторов указывает на то, что эффект был скорее медийным», — пояснил Зырянов.

Несмотря на всплеск активности депутатов Госдумы и чиновников вокруг этой темы, их инициативы так и не превратились в конкретные законы. Все обсуждавшиеся в прессе идеи и предложения остались на стадии проектов, добавил эксперт.

Как «схема Долиной» изменила рынок недвижимости

Безусловно, изменения на рынке произошли, покупатели стали более осторожными и внимательными, полагает Зырянов.

Впрочем, сделки, в которых продавец ничего не покупает взамен, а также где продавцами являются люди преклонного возраста, по-прежнему в зоне особого внимания, отметили эксперты. При наличии альтернативы такие варианты стараются обходить стороной.

Для защиты добросовестных покупателей юристы создают специальные правовые схемы — например, с использованием залога, поэтапной продажи или даже через обращение в суд. Это позволяет минимизировать риск, что сделку позже отменят и квартиру отнимут. Однако, как резюмировал Зырянов, это уже предмет отдельного разговора.

Лариса Долина Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Почему «схема Долиной» теперь не работает

Одной из ключевых причин ослабления «схемы» стали важные судебные решения, создавшие прецеденты в пользу добросовестных покупателей.

Так, в Екатеринбурге суд признал законной сделку по продаже квартиры, приобретенной у жертвы мошенников. Как установлено в ходе разбирательства, неизвестные убедили пожилую женщину продать свою недвижимость. Покупателями стала семья из Челябинской области.

Однако после перевода денег пенсионерка, осознав, что стала жертвой обмана, отказалась освобождать жилье и подала иск о признании сделки недействительной. Тем не менее суд, рассмотрев все обстоятельства, не нашел оснований для ее отмены, и квартира осталась у новых владельцев. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Этот случай стал не единственным. Ранее Мосгорсуд также отказал 72-летней Людмиле в аналогичном иске о признании недействительной продажи ее квартиры.

Фоном для этих решений послужило громкое дело Верховного суда РФ. 16 декабря ВС отменил все предыдущие судебные акты по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной. При этом подчеркивалось, что народная артистка не присутствовала лично на заседаниях в судах первой инстанции, апелляции и кассации, что могло повлиять на исход рассмотрения.

Читайте также:

У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной

В Госдуме рассказали, как предотвратить судебные тяжбы с недвижимостью

«Подарок россиянам к Новому году»: Жорин о решении ВС по квартире Долиной