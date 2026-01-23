В Екатеринбурге суд передал семье купленную по схеме Долиной квартиру

Суд в Екатеринбурге признал законной сделку по продаже квартиры, которую покупатели приобрели у жертвы мошенников, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Пенсионерка отказывалась выезжать из жилья, используя «схему Долиной».

Как установил суд, ранее неизвестные связались с пожилой жительницей Екатеринбурга и убедили ее перевести 500 тыс. рублей сбережений, а затем потребовали продать принадлежащую ей квартиру. Покупателями недвижимости стала семья из Челябинской области.

После перевода денежных средств пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников, отказалась передавать жилье новым владельцам и обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

В суде истец настаивала, что в тот момент находилась под непрерывным психологическим давлением, обманом и не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники, — говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что оснований для отмены сделки нет, и квартира осталась в собственности семьи-покупателя. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее в Санкт-Петербурге кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников, признали недействительным. Экспертиза показала, что пожилой мужчина не отдавал отчета своим действиям. Полученные денежные средства он перевел на указанный аферистами счет.