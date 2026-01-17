Суд списал долг в 2 млн с обманутого мошенниками россиянина

В Санкт-Петербурге кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников, признали недействительным, передает прокуратура города. Экспертиза показала, что пожилой мужчина не отдавал отчета своим действиям.

Телефонные мошенники в ходе разговоров убедили мужчину поэтапно совершить ряд сомнительных действий. Находясь под влиянием обмана, не понимая значение выполняемых указаний, пенсионер заключил кредитный договор на сумму около 2 млн рублей, а полученные денежные средства перевел на указанный аферистами счет, — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием признать кредитный договор недействительным и аннулировать задолженность. Суд встал на сторону пожилого мужчины.

Ранее жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной». Летом она стала жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем работниками Роскомнадзора и ФСБ. Аферисты выманили у россиянки код из СМС, а затем под предлогом необходимости избежать выплаты несуществующего кредита заставили ее продать машину.