В Госдуме рассказали, как предотвратить судебные тяжбы с недвижимостью Депутат Колунов: период охлаждения позволит предотвратить суды по недвижимости

Период охлаждения позволит предотвратить суды по делам о покупке недвижимости, рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он отметил, что это поможет не допустить приговоров, в которых добросовестные покупатели остаются без денег и жилья.

Это и обязательное страхование сделок с единственным жильем у продавца или покупателя, это и обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, это и семидневный период охлаждения в сделках с недвижимостью, и ряд других инициатив, — рассказал Колунов.

Депутат отметил, что основная задача властей сейчас — сформулировать нововведения. По его словам, необходимо не просто ввести новые инициативы, но и заставить их заработать.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что решение Верховного суда, который поставил точку в резонансном споре, подтвердив право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, имеет принципиальное значение для всей судебной практики и формирует важный правовой ориентир. По его словам, вероятно, в будущем будут даны официальные разъяснения по критериям оценки подобных исков.