В Госдуме ответили, к чему приведет решение Верховного суда по делу Долиной Депутат Гаврилов: решение по делу Долиной станет ориентиром для судов

Решение Верховного суда, который поставил точку в резонансном споре, подтвердив право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, имеет принципиальное значение для всей судебной практики и формирует важный правовой ориентир, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, вероятно, в будущем будут даны официальные разъяснения по критериям оценки подобных исков.

Верховный суд вынес решение по делу Долиной — Лурье относительно права на недвижимость. Оно вступило в законную силу незамедлительно. Решение устанавливает важный прецедент, выделяя необходимость защиты зарегистрированного права собственности покупателя и обязательность разрешения связанных с исполнением вопросов исключительно в судебном порядке. Также решение подчеркивает важность соблюдения установленных правовых процедур. Вероятно, в будущем Верховный суд на одном из пленумов предоставит официальные разъяснения относительно критериев, которыми должны руководствоваться суды при рассмотрении споров о признании сделок купли-продажи жилья недействительными, — пояснил Гаврилов.

Он добавил, что данный кейс очень чувствителен для рынка. По его словам, значение решения по делу Долиной выходит за рамки частного спора, так как оно затрагивает интересы миллионов граждан, банков, нотариусов и регистраторов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России приступил к систематизации правил пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. По поручению председателя суда Игоря Краснова сразу три коллегии — по гражданским, административным делам и экономическим спорам — готовят тематический обзор практики.