«Не унижайся»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского его похитить

Призыв президента Украины Владимира Зеленского «похитить Кадырова» подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, для самого украинского лидера это выглядит унизительно.

Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы, — констатировал Кадыров.

Речь идет о том, что СМИ ранее цитировали слова Зеленского о том, что против Кадырова нужно провести операцию по захвату. Он привел в пример процедуру, аналогичную той, что провели в отношении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее блогер из Соединенных Штатов Джозеф Шуцман сказал, что Украина для президента США Дональда Трампа станет расходным материалом после ударов по Венесуэле, так как хозяин Белого дома захочет сконцентрироваться на продвижении американских интересов в Латинской Америке. По его мнению, тревога Киева в этой ситуации ясна — Трамп не раз называл Зеленского диктатором.

Тем временем президент Украины прибыл на Кипр. Визит приурочен к началу председательства страны в Совете Евросоюза. Зеленский намерен провести переговоры с президентом Никосом Христодулидисом, встречу с архиепископом Георгием и обсудить текущие европейские вопросы.

