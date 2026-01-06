Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 22:46

На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ

NI: Россия выработала новую опасную для ВСУ тактику по борьбе с беспилотниками

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России смогли адаптироваться и выработать эффективную тактику для противодействия украинским беспилотникам, пишет американское издание The National Interest. По мнению авторов статьи, Москва извлекла уроки из якобы прошлых ошибок.

В материале указывается, что за 2025 год критически важные силы, включая артиллерию, системы ПВО и командные пункты, были отведены глубже в тыл, за пределы досягаемости большинства украинских дронов ближнего действия. Это стало возможным благодаря быстрому развитию российских возможностей по борьбе с БПЛА.

Результатом стало резкое снижение эффективности атак. Лишь небольшая часть дронов достигает целей и еще меньшая наносит значительный урон.

Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования «Рубикон». Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия, — указано в публикации.

Издание также отмечает возросшую эффективность российской тактики проникновения малыми группами в тыл ВСУ для срыва работы их дронов и минометных расчетов. При этом подчеркивается, что ВСУ не способны быстро восполнять потери высокотехнологичных систем.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили американский танк M1A1 Abrams Вооруженных сил Украины западнее Красноармейска в ДНР. Боевая машина была подбита в результате скоординированных ударов FPV-дронов.

БПЛА
тактики
ВС РФ
преимущества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество
Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа
В Храме Христа Спасителя в Москве началась праздничная служба
США рассчитывают на компромисс по одному спорному украинскому вопросу
Приметы 7 января — Рождество Христово: что ждать в главный праздник?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года
«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова
На Западе рассказали о стадии обсуждения гарантий безопасности для Украины
Выступление украинских циркачей в Германии завершилось трагедией
Внук Пугачевой опубликовал снимок «идеальной девушки»
Фанаты направляют звезде фильма «Девять с половиной недель» деньги на жилье
Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области
Китайские ученые представили карпа-мутанта
Дополнительные запреты ввели в одном из южных аэропортов России
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.