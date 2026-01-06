На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ

Вооруженные силы России смогли адаптироваться и выработать эффективную тактику для противодействия украинским беспилотникам, пишет американское издание The National Interest. По мнению авторов статьи, Москва извлекла уроки из якобы прошлых ошибок.

В материале указывается, что за 2025 год критически важные силы, включая артиллерию, системы ПВО и командные пункты, были отведены глубже в тыл, за пределы досягаемости большинства украинских дронов ближнего действия. Это стало возможным благодаря быстрому развитию российских возможностей по борьбе с БПЛА.

Результатом стало резкое снижение эффективности атак. Лишь небольшая часть дронов достигает целей и еще меньшая наносит значительный урон.

Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования «Рубикон». Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия, — указано в публикации.

Издание также отмечает возросшую эффективность российской тактики проникновения малыми группами в тыл ВСУ для срыва работы их дронов и минометных расчетов. При этом подчеркивается, что ВСУ не способны быстро восполнять потери высокотехнологичных систем.

