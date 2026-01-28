ВСУ взяли тактику ВС РФ, срыв «Паутины-2»: новости СВО к вечеру 28 января

Эксперт раскритиковал переданные украинской армии ЗРК Tempest, гарнизон противника оказался в огневом мешке в Красном Лимане, ВСУ начали использовать тактику танковой карусели, ВС России сорвали повтор операции «Паутина». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Переданные ВСУ ЗРК Tempest оказались с недостатками

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что переданные Вооруженным силам Украины зенитные ракетные комплексы Tempest имеют серьезный недостаток из-за малого боекомплекта, требующего частой перезарядки. По его словам, данный ЗРК предназначен для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов и пока находится на этапе испытаний в боевых условиях.

«Американцы буквально недавно поставили ЗРК Tempest. На багги стоят две ракеты, если я не ошибаюсь, типа Hellfire, противотанковые и доработанные для стрельбы по беспилотникам. Но самое главное — там радиолокационная станция, активная фазированная антенная решетка, развернутая на четыре стороны, что обеспечивает электронное сканирование. Это достаточно серьезное преимущество», — пояснил Кнутов.

Он отметил, что новая техника обладает неплохой скоростью и имеет возможности для маневрирования, но минус состоит в том, что там есть лишь две ракеты. Кнутов добавил, что ВСУ было отправлено несколько машин.

ВС России за сутки сбили 175 БПЛА и взяли ВСУ в огневой мешок

Российские войска уничтожили за сутки 175 беспилотников самолетного типа. Всего за время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России сбили свыше 111 тыс. БПЛА.

Кроме того, ВС РФ поразили места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, базу горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Во время операции использовались авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке. По его словам, потери ВСУ на этом участке фронта кратно выросли за последние две недели.

Российские дроны нанесли удар по поезду с солдатами ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России атаковали поезд с украинскими военными в Харьковской области. По данным источника, удар был нанесен при помощи дронов-камикадзе типа «Герань». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По информации канала, под удар попали локомотив и вагон состава, следовавшего по маршруту Барвинково — Львов — Чоп. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российские военные атаковали якобы гражданский объект с 200 пассажирами, одно позже в Сети появились свидетельства выживших, которые называют себя бойцами ВСУ.

ВСУ переняли тактику российской армии

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать в зоне боевых действий тактику танковой карусели, которую ранее применяла российская армия в Сирии. Он отметил, что для реализации подобных маневров подходят советские танки.

«ВСУ сейчас копируют нашу тактику, связанную с использованием танков, которая в Сирии называлась „танковая карусель“. А на Украине она немного модернизирована. Когда один из танков стреляет с закрытой позиции, другой двигается вдоль передовой и наносит удары по тем точкам, откуда может вестись огонь. И потом они меняются местами», — объяснил Кнутов.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Армия России сорвала попытку повторить операцию «Паутина-2»

ВСУ вновь планировали атаковать Россию дронами, запущенными из грузовика на границе Черниговской и Сумской областей. Однако российская разведка заметила странные передвижения и ударила по фуре из РСЗО «Торнадо-С». В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

Сообщалось, что в кузове была и мобильная группа ВСУ. Большегруз уничтожили возле населенного пункта Хильчичи, откуда регулярно запускаются дроны на российскую территорию.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ предприняли попытку повторить операцию «Паутина» из-за безысходности. По его мнению, данный шаг со стороны Киева направлен на демонстрацию «мнимых возможностей» перед западными партнерами. Силы противовоздушной обороны Украины полностью деградировали, резервов нет, система огневого поражения на нуле, резюмировал он.

