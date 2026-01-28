Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:00

Военный эксперт рассекретил новую тактику ВСУ в зоне СВО

Военэксперт Кнутов: ВСУ копируют российскую тактику танковой карусели

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины начали использовать в зоне боевых действий тактику танковой карусели, которую ранее применяла российская армия в Сирии, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что для реализации подобных маневров больше подходят советские танки, которые послужили основой для разработки современных машин.

ВСУ сейчас копируют нашу тактику, связанную с использованием танков, которая в Сирии называлась «танковая карусель». А на Украине она немного модернизирована. Когда один из танков стреляет с закрытой позиции, другой двигается вдоль передовой и наносит удары по тем точкам, откуда может вестись огонь. И потом они меняются местами. Я думаю, что они также заинтересованы в применении непосредственно советской боевой техники, которая, в общем-то, послужила основой для различных современных российских боевых бронированных машин, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что для наступательных действий Украина использует вооружение стран НАТО. По его словам, лидерам ЕС нужно оправдать потери техники любыми успехами на фронте, поэтому для удержания позиций ВСУ могут использовать советскую технику.

В Сумской области есть небольшое продвижение наших войск. Тем самым мы немножко расширили фронт и растянули украинские части. И Украине ничего не осталось, как туда перебросить войска с целью сдержать продвижение наших частей. А сдержать они могут, только используя советскую технику. Еще почему? Сейчас морозы, и техника натовская не вязнет. Она может вязнуть, может — нет, тут надо смотреть конкретно, какая погода. Что касается советской техники, она 100% будет достаточно успешно проходить по грунтам, которые подморожены, — резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на Сумское направление все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.

ВСУ
Сумская область
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
