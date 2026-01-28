Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок

В ДНР сообщили, что ВСУ в Красном Лимане оказались в огневом мешке

Украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, потери ВСУ на этом участке фронта кратно выросли за последние две недели.

Сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке, — отметил он.

Ранее сообщалось, что оставшемуся без воды и находящемуся на грани нервного срыва украинскому военнослужащему посоветовали подышать, таким образом командир хотел его успокоить. В перехваченных в Запорожской области данных указано, что бойцу было предложено сделать три коротких и один большой вдох.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут активные действия в Константиновке. По его словам, боевые столкновения происходят прямо в городе. Пушилин уточнил, что фиксируется достаточно широкий охват российскими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов ВСУ. Также ВС России обрезали коммуникации украинских солдат, объяснил он.

