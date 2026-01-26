Пушилин сообщил о продвижении российских военных под Константиновкой Пушилин сообщил о широком охвате Константиновки российскими военными

Российские силы осуществляют широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, боевые действия разворачиваются непосредственно в населенном пункте. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Константиновское направление. Здесь боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки. Но также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщал, что ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

До этого, по информации источников в российских силовых структурах, ВСУ перебросили на Сумское направление всю советскую технику, включая танки, которые находятся на закрытых огневых позициях. Наряду с этим отмечается массированное применение украинской стороной беспилотников.