25 января 2026 в 23:37

Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки

Пушилин: ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении у Александровки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

Константиновское направление — видим продвижение в самой Константиновке. В районе железнодорожного вокзала, — заявил Пушилин.

Ранее ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.

До этого по информации от источников в российских силовых структурах, ВСУ перебросили на Сумское направление всю советскую технику, включая танки, которые находятся на закрытых огневых позициях. Наряду с этим отмечается массированное применение украинской стороной беспилотников.

