Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 09:45

ВСУ сгребли все советское «железо» под Сумы

ВСУ перебросили все оставшееся советское вооружение в Сумскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Tarasov/ZUMAPRESS/Global Look Press
ВСУ перебросили на Сумское направление все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.

Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения, — отметили в силовых структурах.

Ранее часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен при освобождении российскими войсками населенного пункта Симиновка в Харьковской области. Среди сдавшихся были раненые, которым оказали медицинскую помощь.

Также в Минобороны России сообщили, что при ударе РСЗО «Град» ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники в донецком поселке Артем. ВС РФ также уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов между тем рассказал, что российские силы в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. За этот период войска взяли под контроль более 300 квадратных километров.

СВО
ВСУ
вооружение
Сумская область
