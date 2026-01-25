ВСУ сгребли все советское «железо» под Сумы ВСУ перебросили все оставшееся советское вооружение в Сумскую область

ВСУ перебросили на Сумское направление все имеющиеся у Киева образцы советского вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.

Фактически ВСУ стянули все имеющиеся образцы советского вооружения, — отметили в силовых структурах.

Ранее часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен при освобождении российскими войсками населенного пункта Симиновка в Харьковской области. Среди сдавшихся были раненые, которым оказали медицинскую помощь.

Также в Минобороны России сообщили, что при ударе РСЗО «Град» ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники в донецком поселке Артем. ВС РФ также уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов между тем рассказал, что российские силы в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. За этот период войска взяли под контроль более 300 квадратных километров.