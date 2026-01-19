Расчет «Града» накрыл украинский опорник и скопление вражеской техники Минобороны РФ: потери ВСУ от удара «Града» составили до 20 бойцов и три машины

В результате удара РСЗО «Град» Вооруженные силы Украины потеряли до 20 военнослужащих и три единицы техники, передает пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что расчет разведывательного беспилотника выявил укрепления и скопление противника в поселке Артем.

Фортификационные сооружения, скопление личного состава и автомобильной техники украинских националистов были выявлены расчетом разведывательного БПЛА в жилой застройке поселка Артема, — сказано в сообщении.

Также ударом «Града» был уничтожен украинский полевой склад боеприпасов. Операцию успешно выполнили бойцы группировки «Юг», заключили в ведомстве.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что кульминацией наступления российской армии в зоне СВО станет полное освобождение и восстановление административных границ ДНР. По его словам, после этого Вооруженные силы России, вероятно, направятся в сторону Николаева, Одессы и Харькова.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что ВС России в первые две недели января освободили порядка восьми населенных пунктов. За этот период войска взяли под контроль более 300 квадратных километров территории.