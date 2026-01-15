Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:28

Стало известно, что станет кульминацией наступления армии России в зоне СВО

Военэксперт Матвийчук: полное освобождение ДНР станет кульминацией наступления

ВС РФ в зоне СВО
Кульминацией наступления российской армии в зоне СВО станет полное освобождение и восстановление административных границ Донецкой Народной Республики, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, после этого Вооруженные силы России, вероятно, направятся в сторону Николаева, Одессы и Харькова.

Конечно, поворотной точкой нашей операции будет полное освобождение ДНР, восстановление ее административных границ. В последующем, скорее всего, будет развиваться наступление в направлении Николаева, Одессы, Харькова. Мы не привязываемся ко времени [в освобождении ДНР]. В начале операции мы наступали приблизительно 120–130 метров в сутки, сегодня мы уже приближаемся к цифре 300 метров. То есть с каждым разом мы увеличиваем темп. Как он будет развиваться, никто не знает. Я думаю, все срастется. Победа будет за нами, — высказался Матвийчук.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в ДНР. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

