ВС России готовы к освобождению еще одного населенного пункта в ДНР

ВС России готовы к освобождению еще одного населенного пункта в ДНР Марочко: российские силы начали вести бои за Никифоровку в ДНР

Российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

После успешного продвижения и закрепления позиций российские подразделения активизировались на данном участке фронта. Основные усилия сейчас сосредоточены на Никифоровке, что свидетельствует о переходе к следующему этапу операции в рамках стратегического развития наступления в направлении Славянска.

После освобождения Васюковки мы зашли в Хромовку, основное направление удара сейчас идет на Никифоровку. Можно говорить, что начались подготовительные мероприятия по освобождению данного населенного пункта, — указал он.

Ситуация на Славянском направлении продолжает динамично развиваться. Российские силы планомерно продвигаются и расширяют свой контроль над территорией ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Комаровку в Сумской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».