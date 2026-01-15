Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 02:50

ВС России готовы к освобождению еще одного населенного пункта в ДНР

Марочко: российские силы начали вести бои за Никифоровку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО
Российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

После успешного продвижения и закрепления позиций российские подразделения активизировались на данном участке фронта. Основные усилия сейчас сосредоточены на Никифоровке, что свидетельствует о переходе к следующему этапу операции в рамках стратегического развития наступления в направлении Славянска.

После освобождения Васюковки мы зашли в Хромовку, основное направление удара сейчас идет на Никифоровку. Можно говорить, что начались подготовительные мероприятия по освобождению данного населенного пункта, — указал он.

Ситуация на Славянском направлении продолжает динамично развиваться. Российские силы планомерно продвигаются и расширяют свой контроль над территорией ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Комаровку в Сумской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Славянск
ВС РФ
ДНР
освобождения
