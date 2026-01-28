Почти 100 БПЛА за сутки, ранена 7-летняя девочка: ВСУ атакуют РФ 28 января

Силы ПВО уничтожили почти 100 БПЛА над российскими регионами за сутки. В Воронежской области при падении дронов загорелись нефтепродукты. Курская область 53 раза оказалась под артиллерийским огнем. Под Белгородом семилетняя девочка получила ранения. Россиянин получил 14 лет тюрьмы за госизмену. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 100 БПЛА уничтожили над Россией за сутки

В течение суток силы противовоздушной обороны России сбили над территорией страны 96 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, с 13:00 до 20:00 ВСУ запустили 18 дронов: шесть из них сбили над Белгородской областью, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью и один — над Курской.

За ночь российские регионы подверглись атаке 75 БПЛА, отметили в военном ведомстве. Все они были самолетного типа, уточнили там. Больше всего воздушных целей ликвидировали над Краснодарским краем — 24 беспилотника.

Еще 23 дрона уничтожили над Крымом. Также, сообщили в Минобороны, шесть БПЛА сбили над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской, по три — над Курской и акваторией Азовского моря. Также по два дрона нейтрализовали над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской.

Утром атаки не прекратились: с 07:00 до 09:00 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа: два — над территорией Астраханской области, один — над Краснодарским краем.

Обломки беспилотников упали на жилые дома на Кубани

В Северском районе Краснодарского края беспилотники стали причиной повреждений четырех жилых домов, сообщила пресс-служба регионального оперштаба. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

«В хуторе Свободном обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два — в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом — выбило стекла», — рассказали в оперштабе.

Рабочий пострадал из-за дрона в Крыму

Рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина в момент атаки находился на улице. С учениками, уточнил он, все в порядке.

«На момент падения осколка все дети были в укрытии. Повреждений здания не зафиксировано», — сказал Развожаев.

Также, по его данным, осколки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома в одном из ТСН в районе мыса Фиолент.

«В Юхариной балке обломки БПЛА пробили крышу одного из частных домов», — добавил губернатор.

Развожаев сообщил о том, что в районе Университетской улицы обнаружен, предположительно, двигатель сбитого БПЛА, а на улице Вакуленчука — обломки дрона.

«На проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно на балконе», — отметил губернатор.

В Минобороны ситуацию не комментировали.

Дрон-камикадзе атаковал грузовик в Брянской области

В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область пострадал местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, инцидент произошел в Погарском районе.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы. В результате ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Губернатор уточнил, что в результате атаки частично поврежден жилой дом. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, отметил он. В Минобороны ситуацию не комментировали.

В Воронежской области загорелись нефтепродукты

В Воронежской области загорелись нефтепродукты при падении сбитых украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пожар уже потушили.

«Пострадавших нет», — подчеркнул он.

Губернатор поблагодарил пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем. В Минобороны не комментировали последствия атак ВСУ на Воронежскую область.

ВСУ 53 раза за день обстреляли Курскую область

За минувшие сутки над Курской областью сбито 30 беспилотников различных типов, еще 53 раза противник применил артиллерию, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, ВСУ сбрасывали взрывные устройства, уточнил он.

«В результате атаки БПЛА в поселке Хомутовка повреждена оконная рама здания. В Курске в результате падения обломков беспилотника повреждены газовая труба, электрические провода, фасад, кровля и окна административного здания. В деревне Татаренкова обломком поврежден автомобиль. В селе Лозовском повреждены окна в частном доме и забор», — написал Хинштейн.

Он пообещал помочь всем собственникам пострадавшего имущества в его восстановлении. Погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

Семилетняя девочка ранена в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область 80 БПЛА за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что противник выпустил по населенным пунктам 33 боеприпаса в ходе 10 обстрелов. За день четыре мирных жителя получили травмы разной степени тяжести, сказал он.

«В селе Зозули от удара дрона по грузовому автомобилю пострадал водитель. Мужчина находится на стационарном лечении. В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от детонации дрона пострадали два сотрудника предприятия. Один мужчина госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно», — написал Гладков.

Также, по его словам, в селе Замостье в результате детонации FPV-дрона рядом с частным домом семилетняя девочка получила баротравму. Губернатор добавил, что из-за атак повреждены частные дома, автомобили, а также здание фермерского хозяйства.

ВС РФ пресекли масштабный налет дронов на российские регионы

ВСУ вновь планировали атаковать Россию дронами, запущенными из грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины. Однако российская разведка заметила странные передвижения и ударила по фуре из РСЗО «Торнадо-С». В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

В материале сказано, что грузовик был ликвидирован возле населенного пункта Хильчичи. Кроме беспилотников, в фуре находилась мобильная группа ВСУ.

Житель Ярославля получил 14 лет тюрьмы за госизмену

В Ярославле вынесли приговор местному жителю Николаю Харитонову по делу о государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. По данным следствия, он передавал украинским кураторам данные о критически важных объектах инфраструктуры региона.

«Решением суда Харитонов Н. В. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы сроком один год», — следует из сообщения.

В ФСБ уточнили, что мужчина установил связь с сотрудниками украинских спецслужб через Telegram. Приговор пока не вступил в силу.

