28 января 2026 в 00:03

Человек пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Богомаз: в результате ударов ВСУ ранен мирный житель деревни Горицы под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область пострадал местный житель. Инцидент произошел в деревне Горицы в Погарском районе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий Киева, к сожалению, ранен мирный житель, — уточнил политик.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Богомаз уже пожелал мужчине скорейшего выздоровления.

В результате обстрела также были зафиксированы повреждения жилого дома. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.

Обстановка в районе остается под контролем. Подробности происшествия и возможные последствия выясняются. Информация о дальнейшем развитии ситуации будет поступать дополнительно.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны России за семь часов сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что воздушные цели уничтожались с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

