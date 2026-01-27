Украинские силы лишились 18 беспилотников в попытке атаковать Россию МО РФ: ПВО за семь часов сбила 18 дронов над четырьмя регионами и акваторией

Системы противовоздушной обороны России за семь часов сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Воздушные цели уничтожались с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Согласно данным военного ведомства, наибольшее количество БПЛА — шесть — было сбито над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника уничтожены над территорией Республики Крым и столько же — над акваторией Черного моря.

Уничтожены три БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области, — уточняется в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы хорошо защищены. По его словам, таким образом украинские военные стремятся посеять страх среди россиян. Он добавил, что российская армия активно использует высокоточное оружие, в то время как украинская сторона применяет относительно недорогие беспилотники самолетного типа.