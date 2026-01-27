Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы хорошо защищены, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, таким образом украинские военные стремятся посеять страх среди россиян.

Учитывая, что значительная часть российских военных объектов и предприятий, включая НПЗ, прикрыта, Украина предпочитает наносить удары именно по гражданским объектам. И за счет этого фактически используется тактика международного терроризма. Основная цель этих атак — создать панические настроения, чтобы население России оказывало давление на руководство страны и принуждало принять украинские условия мирного соглашения. В этом главное различие того, что делают ВС РФ и ВСУ, — высказался Кнутов.

Он отметил, что российская армия активно использует высокоточное оружие, в то время как украинская сторона применяет относительно недорогие беспилотники самолетного типа. По словам военэксперта, системы наведения данных дронов упрощены. Кнутов пояснил, что это приводит к попаданиям в жилые дома, а иногда даже по школам и другим гражданским объектам.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул важность действий ВС РФ.