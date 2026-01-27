Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:55

Стало известно, почему ВСУ наносят большинство ударов по мирным жителям

Военэксперт Кнутов: ВСУ атакуют гражданские объекты РФ из-за защищенности НПЗ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы хорошо защищены, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, таким образом украинские военные стремятся посеять страх среди россиян.

Учитывая, что значительная часть российских военных объектов и предприятий, включая НПЗ, прикрыта, Украина предпочитает наносить удары именно по гражданским объектам. И за счет этого фактически используется тактика международного терроризма. Основная цель этих атак — создать панические настроения, чтобы население России оказывало давление на руководство страны и принуждало принять украинские условия мирного соглашения. В этом главное различие того, что делают ВС РФ и ВСУ, — высказался Кнутов.

Он отметил, что российская армия активно использует высокоточное оружие, в то время как украинская сторона применяет относительно недорогие беспилотники самолетного типа. По словам военэксперта, системы наведения данных дронов упрощены. Кнутов пояснил, что это приводит к попаданиям в жилые дома, а иногда даже по школам и другим гражданским объектам.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул важность действий ВС РФ.

ВСУ
ВС РФ
Россия
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.