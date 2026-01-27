Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:53

Российская ПВО уничтожила 18 украинских дронов за семь часов

Минобороны: силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Читайте нас в Дзен

Российские силы ПВО за семь часов сбили 18 украинских дронов над Крымом, приграничными областями и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки происходили в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

27 января в период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, шесть дронов сбили над Белгородской областью, по четыре — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении за сутки более сотни украинских беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Помимо этого, средствами ПВО были сбиты 11 снарядов РСЗО HIMARS и одна ракета С-200.

До этого военные источники сообщили о ликвидации грузовика с ударными беспилотниками ВСУ в Сумской области. Цель была уничтожена с помощью реактивной системы «Торнадо-С» в населенном пункте Хильчичи после наведения российской разведки. Минобороны РФ официально не комментировало этот инцидент.

ВСУ
ВС РФ
ПВО
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина намекнула , что перестала печалиться об утрате квартиры
Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады
WhatsApp повысил уровень приватности пользователей
Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против
Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине
Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых
В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области
Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине
Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте
Что такое любовь с первого взгляда: верить ли в нее или лучше избегать?
Раскрыта стоимость билетов на первый концерт Долиной после продажи квартиры
Глюкоза отменила концерты в Казахстане
Российских горнолыжников позвали на Олимпиаду
Цена ошибки: во сколько обходятся неточные металлоконструкции
В Британии обратили внимание на проблемы доллара как резервной валюты
Российская ПВО уничтожила 18 украинских дронов за семь часов
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.