Российская ПВО уничтожила 18 украинских дронов за семь часов Минобороны: силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем

Российские силы ПВО за семь часов сбили 18 украинских дронов над Крымом, приграничными областями и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки происходили в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

27 января в период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, шесть дронов сбили над Белгородской областью, по четыре — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, три — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении за сутки более сотни украинских беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Помимо этого, средствами ПВО были сбиты 11 снарядов РСЗО HIMARS и одна ракета С-200.

До этого военные источники сообщили о ликвидации грузовика с ударными беспилотниками ВСУ в Сумской области. Цель была уничтожена с помощью реактивной системы «Торнадо-С» в населенном пункте Хильчичи после наведения российской разведки. Минобороны РФ официально не комментировало этот инцидент.