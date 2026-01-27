Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео

Подрыв фуры с ударными беспилотниками ВСУ в Сумской области сняли на видео. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», для уничтожения грузовика с дронами Вооруженные силы России применили ракетную систему залпового огня «Торнадо-С». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным военкоров, грузовик, доверху набитый дронами дальнего действия, ликвидировали в населенном пункте Хильчичи. Точные координаты цели сообщила российская разведка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО свыше сотни беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были ликвидированы 11 снарядов РСЗО HIMARS и украинская ракета С-200.