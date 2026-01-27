Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:04

Подрыв набитого дронами ВСУ грузовика под Сумами попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подрыв фуры с ударными беспилотниками ВСУ в Сумской области сняли на видео. Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», для уничтожения грузовика с дронами Вооруженные силы России применили ракетную систему залпового огня «Торнадо-С». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным военкоров, грузовик, доверху набитый дронами дальнего действия, ликвидировали в населенном пункте Хильчичи. Точные координаты цели сообщила российская разведка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО свыше сотни беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были ликвидированы 11 снарядов РСЗО HIMARS и украинская ракета С-200.

ВСУ
Сумская область
ВС РФ
беспилотники
РСЗО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.