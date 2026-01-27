ВСУ лишились свыше сотни дронов в зоне СВО за сутки Минобороны России: силы ПВО сбили 105 дронов ВСУ и одну ракету С-200 за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО свыше сотни беспилотников ВСУ самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также были ликвидированы 11 снарядов РСЗО HIMARS и украинская ракета С-200.

Средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, <...> ракета С-200 и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия освободила в январе 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Речь идет о более чем 500 квадратных километрах территории. Военачальник добавил, что бойцы группировки войск «Север» активно продвигаются для расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что контрнаступление ВСУ может начаться в марте или апреле. По его словам, более ранние сроки невозможны из-за комплекса военных и политических причин.