26 января 2026 в 13:49

Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление

Генерал Попов: ВСУ могут начать контрнаступление в марте или апреле

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в марте или апреле, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, более ранние сроки невозможны из-за комплекса военных и политических причин.

Надо ожидать, что оперативно-стратегическое контрнаступление ВСУ на одном-двух направлениях может проявиться только в марте или апреле, а может быть, даже ближе к маю. Раньше ждать не стоит. Причины разные: количественный и качественный состав вооруженных сил, а также отсутствие политических и чисто тактических возможностей, — пояснил Попов.

Он добавил, что серьезным сдерживающим фактором выступят весенние погодные условия. По мнению генерала, мощный снежный покров приведет к сильному переувлажнению грунтов с приходом тепла.

В этом году снежный покров на Украине очень мощный. Или весна будет ранняя и затяжная, или она будет чуть позже, но мгновенная. В любом случае водный баланс на поверхности грунта будет сохранен. Земля будет очень сильно заполнена водой. Бронетехника не пойдет, автомобили будут плохо передвигаться, кроме как по основным дорогам с асфальтом или бетоном. Этих дорог и у ВС РФ, и у ВСУ не хватает. Украинские военные понимают, что нет возможности сейчас заняться реально большим контрнаступлением. У них внутри подразделений морально-психологический раздрай, то же и внутри политического истеблишмента, — резюмировал Попов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.

