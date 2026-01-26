Военэксперт объяснил ничтожно низкие позиции ВСУ в рейтинге армий мира

Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.

Украина действительно имеет хороший боевой опыт, она по горло заполнена западным оружием, особенно дронами. Однако у нее очень слабый военный и гражданский флот и огромный дефицит авиации — она практически вся уничтожена. С сухопутными войсками ситуация лучше. И то, с танками, например, у ВСУ тоже проблемы. Также Украина очень зависима от внешних поставок топлива. Вот почему она занимает 20 место по уровню военной мощи. Это объективно. Так что не стать ВСУ основой объединенных сил Европы. Это идея, конечно, военно-политическая шизофрения Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Украина заняла 20-е место в мире по уровню военной мощи на начало 2026 года. Всего оценивались возможности вооруженных сил 145 стран мира. Россия заняла второе место, а на первой позиции расположились Соединенные Штаты.