В Минобороны раскрыли результаты ударов авиации и артиллерии Минобороны: ВС России ударили по используемым в интересах ВСУ энергообъектам

Российские войска в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО свыше сотни беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были ликвидированы 11 снарядов РСЗО HIMARS и украинская ракета С-200.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия освободила в январе 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Речь идет о более чем 500 квадратных километрах территории. Военачальник добавил, что бойцы группировки войск «Север» активно продвигаются для расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.