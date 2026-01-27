Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:20

В Минобороны раскрыли результаты ударов авиации и артиллерии

Минобороны: ВС России ударили по используемым в интересах ВСУ энергообъектам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО свыше сотни беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были ликвидированы 11 снарядов РСЗО HIMARS и украинская ракета С-200.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия освободила в январе 17 населенных пунктов в зоне спецоперации. Речь идет о более чем 500 квадратных километрах территории. Военачальник добавил, что бойцы группировки войск «Север» активно продвигаются для расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
артиллерия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.