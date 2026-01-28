Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:52

Появилось видео удара по фуре ВСУ, связанной с операцией «Паутина-2»

Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором российские военные пресекли попытку ВСУ провести вторую операцию «Паутина», пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, украинские войска рассчитывали запустить из грузовика рой дронов на границе Черниговской и Сумской областей, однако ВС России поразили фуру из РСЗО «Торнадо-С». Минобороны России не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как грузовик стоял на дороге посреди сельской местности. В этот момент по нему нанесли удар. Фура тут же скрылась в облаке из огня, дыма и осколков.

В материале говорится, что грузовик уничтожили в районе населенного пункта Хильчичи, откуда ВСУ регулярно запускают БПЛА на российские территории. Помимо беспилотников, пишет канал, в грузовике находилась мобильная группа военных. В результате удара, сказано в публикации, грузовик был уничтожен вместе с содержимым и личным составом.

В начале июня прошлого года пять российских аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были атакованы беспилотниками. FPV-дроны были скрытно завезены в фурах, после чего их дистанционно активировали. Ответственность за атаку взяла на себя Служба безопасности Украины, которая назвала эту операцию «Паутина». Министерство обороны РФ подтвердило атаки на аэродромы. Ведомство сообщило, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, а в других регионах удары были отражены.

