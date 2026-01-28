Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:49

Нефтепродукты вспыхнули в российском регионе после атаки ВСУ

Гусев: в Воронежской области загорелись нефтепродукты при падении БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Воронежской области загорелись нефтепродукты при падении сбитых украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано. Губернатор поблагодарил пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем.

При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено, — отметил Гусев.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА уничтожили в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, работа по отражению воздушной атаки Вооруженных сил Украины еще не прекращена. Беспилотная опасность остается, подчеркнул он.

Также стало известно о пострадавшем мирном жителе при атаке украинских БПЛА на Брянскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел в деревне Горицы в Погарском районе, мужчину госпитализировали. В результате обстрела также были зафиксированы повреждения жилого дома. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

