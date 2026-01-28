Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 02:00

Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»

Андрей Билецкий Андрей Билецкий Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На Украине продолжаются кадровые перестановки, и дело может дойти до смены главнокомандующего ВСУ. Одним из вероятных претендентов на этот пост в Киеве видят Андрея Билецкого — командира 3-го армейского корпуса, созданного на базе полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кто он такой, как завоевал «титул» главного нациста Украины и что ждет страну в случае его назначения — в материале NEWS.ru.

Почему может смениться главком ВСУ

Судьба главкома ВСУ Александра Сырского вызывает все больше вопросов — это признают как украинские, так и западные СМИ. «Главком непопулярен в войсках, его считают насильником солдат», — пишет немецкая Junge Welt.

Издание «Страна» обратило внимание, что отставка Сырского в контексте недавних кадровых перестановок воспринимается Киевом как «перезагрузка власти». Основные претензии к военачальнику заключаются в «советском» подходе к управлению войсками, безразличии к большим потерям ВСУ и провалах по важным направлениям.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев считает: у Киева действительно «есть что предъявить» нынешнему главкому.

«Родители Сырского живут в России, и он с Украины умудряется договариваться и помогать больному отцу. Это не добавляет ему сторонников и может многих заставить усомниться в его лояльности», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что увольнение Сырского возможно.

«Но важно понимать главное — любые перестановки не имеют никакого значения для страны. Они имеют значение только для удержания [позиций] Владимира Зеленского. Потому что это кадровая политика не государства, а террористического режима, удерживающего власть через страх, насилие и войну. Перестановки происходят по принципу, чтобы „звери не съели главную гиену“», — пояснил он.

Кого поставят на место Сырского

Украинская пресса отмечает, что в медиапространстве уже идет раскрутка «более прогрессивных» кандидатов на место Сырского. Самая мощная кампания — в поддержку Андрея Билецкого.

Билецкий — уроженец Харькова, который увлекся радикальными идеями еще в юном возрасте: его дипломная работа на выпускном курсе университета была посвящена Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

В конце 1990-х Билецкий пытался попасть в Косово, чтобы воевать на стороне сербских радикалов. В 2002 году возглавил харьковский отряд организации «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), позже — создал движения «Патриот Украины» и «Социал-национальная ассамблея», боевики которых устраивали погромы и атаки на мигрантов. В 2014 году его «активисты» присоединились к организаторам Евромайдана, а сам Билецкий возглавил силовой блок «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и сколотил из членов «Патриота Украины» костяк нацбата «Азов».

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с NEWS.ru назвал Билецкого «патентованным нацистом».

«Он открыто хвалил Гитлера, прославлял холокост. Несмотря на многочисленные задержания, всегда выходил сухим из воды, поскольку сотрудничал с силовиками, активно стучал и сдавал — был „неприкасаемым“. Его хотели использовать как агента внутри нацистского движения, а он был агентом нацистов у силовиков», — пояснил эксперт.

При этом сдавал Билецкий исключительно конкурентов среди «нациков», отмечает Прозоров.

«Он убирал их руками правоохранителей, расчищая себе дорогу. Всегда любил коммерцию. Использовал своих подчиненных еще до Майдана в разборках коммерсантов. За услуги часто просил не деньги, а долю в бизнесе. Мог полностью отжать бизнес у владельца», — добавил собеседник.

Может ли Билецкий заменить Сырского

Зеленский действительно может быть заинтересован в Билецком как в военачальнике, считает депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Такое назначение станет не лучшей новостью для России, сказал он NEWS.ru.

«Он — человек не без организационных способностей. К сожалению, созданные им военные организации оказались достаточно боеспособными, поэтому радости такое назначение не вызывает», — пояснил парламентарий.

По мнению Артема Дмитрука, для нынешней украинской власти Билецкий — не столько военный управленец, сколько символ структур, которые способны выполнять политические задачи через давление и страх. Но важно понимать и другое.

Андрей Билецкий Андрей Билецкий Фото: РИА Новости

«Даже если Зеленский хотел бы, чтобы Билецкий возглавил ВСУ, это не значит, что сам Билецкий на это пойдет. Потому что это билет в один конец: он станет частью конструкции режима Зеленского — постмайданной власти, которая ведет страну к исчезновению. Он возьмет на себя ответственность за катастрофу и уничтожит пусть и небольшой, но существующий политический рейтинг и влияние. Поэтому Билецкий пойдет на это только в одном случае: если понимает, что борьба будет идти до конца — до исчезновения самого режима Зеленского и всей его политики. Если же он видит для себя политическое будущее, то не станет превращаться в козла отпущения», — указал депутат Рады.

Политолог Юрий Шевцов в свою очередь усомнился в способности Билецкого заменить Сырского. Он заметил, что последний — кадровый военный, в то время как его предполагаемый оппонент — лишь полевой командир.

«Но если Билецкого назначат главкомом, это существенно усилит радикальный крен в Киеве. На новом посту он получит ресурс, с которым может потом попробовать прийти к власти, причем выборы ему не понадобятся. Будет сплошная „бусификация“, насильственные практики распространятся и на другие общественные институты. В течение года Украина провалится в еще больший кризис, чем при Зеленском», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России

«Обложимся вибраторами»: как киевские чиновники издеваются над замерзающими

Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января

Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне

Украина
ВСУ
нацисты
террористы
Александр Сырский
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Андрей Веселов
А. Веселов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубанский аэропорт временно прекратил полеты
Семья Шатунова оценила общий ущерб по делу экс-продюсера певца
Воспитание сына, личная жизнь, наркозависимость: как живет Стас Пьеха
В Венгрии подтвердили свою позицию по членству Украины в ЕС
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Ростовской области
Поисковик высказалась о возможном уходе семьи Усольцевых в тайгу
Силовики предположили, кто разграбил Свято-Успенскую Святогорскую лавру
Гастрит и язва желудка: как отличить, можно ли предотвратить и вылечить?
Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»
Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества
На Украине заявили о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным
Известный американский актер продает свой особняк на Рублевке
«Согласовано мировое»: избитая бойфрендом модель смогла с ним договориться
Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
В США предположили, когда Вашингтон и Москва могут решить вопрос по ДСНВ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.