Белый вождь вместо Сырского: к власти в Киеве рвется «патентованный нацист»

На Украине продолжаются кадровые перестановки, и дело может дойти до смены главнокомандующего ВСУ. Одним из вероятных претендентов на этот пост в Киеве видят Андрея Билецкого — командира 3-го армейского корпуса, созданного на базе полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кто он такой, как завоевал «титул» главного нациста Украины и что ждет страну в случае его назначения — в материале NEWS.ru.

Почему может смениться главком ВСУ

Судьба главкома ВСУ Александра Сырского вызывает все больше вопросов — это признают как украинские, так и западные СМИ. «Главком непопулярен в войсках, его считают насильником солдат», — пишет немецкая Junge Welt.

Издание «Страна» обратило внимание, что отставка Сырского в контексте недавних кадровых перестановок воспринимается Киевом как «перезагрузка власти». Основные претензии к военачальнику заключаются в «советском» подходе к управлению войсками, безразличии к большим потерям ВСУ и провалах по важным направлениям.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев считает: у Киева действительно «есть что предъявить» нынешнему главкому.

«Родители Сырского живут в России, и он с Украины умудряется договариваться и помогать больному отцу. Это не добавляет ему сторонников и может многих заставить усомниться в его лояльности», — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что увольнение Сырского возможно.

«Но важно понимать главное — любые перестановки не имеют никакого значения для страны. Они имеют значение только для удержания [позиций] Владимира Зеленского. Потому что это кадровая политика не государства, а террористического режима, удерживающего власть через страх, насилие и войну. Перестановки происходят по принципу, чтобы „звери не съели главную гиену“», — пояснил он.

Кого поставят на место Сырского

Украинская пресса отмечает, что в медиапространстве уже идет раскрутка «более прогрессивных» кандидатов на место Сырского. Самая мощная кампания — в поддержку Андрея Билецкого.

Билецкий — уроженец Харькова, который увлекся радикальными идеями еще в юном возрасте: его дипломная работа на выпускном курсе университета была посвящена Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В конце 1990-х Билецкий пытался попасть в Косово, чтобы воевать на стороне сербских радикалов. В 2002 году возглавил харьковский отряд организации «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), позже — создал движения «Патриот Украины» и «Социал-национальная ассамблея», боевики которых устраивали погромы и атаки на мигрантов. В 2014 году его «активисты» присоединились к организаторам Евромайдана, а сам Билецкий возглавил силовой блок «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и сколотил из членов «Патриота Украины» костяк нацбата «Азов».

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с NEWS.ru назвал Билецкого «патентованным нацистом».

«Он открыто хвалил Гитлера, прославлял холокост. Несмотря на многочисленные задержания, всегда выходил сухим из воды, поскольку сотрудничал с силовиками, активно стучал и сдавал — был „неприкасаемым“. Его хотели использовать как агента внутри нацистского движения, а он был агентом нацистов у силовиков», — пояснил эксперт.

При этом сдавал Билецкий исключительно конкурентов среди «нациков», отмечает Прозоров.

«Он убирал их руками правоохранителей, расчищая себе дорогу. Всегда любил коммерцию. Использовал своих подчиненных еще до Майдана в разборках коммерсантов. За услуги часто просил не деньги, а долю в бизнесе. Мог полностью отжать бизнес у владельца», — добавил собеседник.

Может ли Билецкий заменить Сырского

Зеленский действительно может быть заинтересован в Билецком как в военачальнике, считает депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Такое назначение станет не лучшей новостью для России, сказал он NEWS.ru.

«Он — человек не без организационных способностей. К сожалению, созданные им военные организации оказались достаточно боеспособными, поэтому радости такое назначение не вызывает», — пояснил парламентарий.

По мнению Артема Дмитрука, для нынешней украинской власти Билецкий — не столько военный управленец, сколько символ структур, которые способны выполнять политические задачи через давление и страх. Но важно понимать и другое.

«Даже если Зеленский хотел бы, чтобы Билецкий возглавил ВСУ, это не значит, что сам Билецкий на это пойдет. Потому что это билет в один конец: он станет частью конструкции режима Зеленского — постмайданной власти, которая ведет страну к исчезновению. Он возьмет на себя ответственность за катастрофу и уничтожит пусть и небольшой, но существующий политический рейтинг и влияние. Поэтому Билецкий пойдет на это только в одном случае: если понимает, что борьба будет идти до конца — до исчезновения самого режима Зеленского и всей его политики. Если же он видит для себя политическое будущее, то не станет превращаться в козла отпущения», — указал депутат Рады.

Политолог Юрий Шевцов в свою очередь усомнился в способности Билецкого заменить Сырского. Он заметил, что последний — кадровый военный, в то время как его предполагаемый оппонент — лишь полевой командир.

«Но если Билецкого назначат главкомом, это существенно усилит радикальный крен в Киеве. На новом посту он получит ресурс, с которым может потом попробовать прийти к власти, причем выборы ему не понадобятся. Будет сплошная „бусификация“, насильственные практики распространятся и на другие общественные институты. В течение года Украина провалится в еще больший кризис, чем при Зеленском», — резюмировал политолог.

