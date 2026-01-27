Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:05

«Его покарают»: Зеленского осудили из-за приказа убивать по 50 тыс. россиян

Депутат Чепа: Зеленского покарают за приказ убивать по 50 тыс. россиян в месяц

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского покарают за приказ убивать по 50 тыс. россиян в месяц, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, эта «человеческая агония» не вызовет никакого сожаления ни в России, ни на Украине.

Зеленского покарает всевышний, его накажут все. Эта человеческая агония, когда Зеленский делает такие мерзкие заявления, не вызовет абсолютно никакого сожаления ни в России, ни на Украине, — высказался Чепа.

По его мнению, странно слышать заявление с призывом уничтожать русских от еврея, нация которых подверглась геноциду. Парламентарий напомнил, что когда гитлеровцы ставили перед собой подобную цель, они не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков.

Зеленский заработал деньги, стал бизнесменом, добился какой-то карьеры благодаря России. И сегодня человек призывает к таким вещам, — возмутился Чепа.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Владимир Зеленский
военные
Украина
СВО
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
