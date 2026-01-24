Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:09

Стал известен неожиданный кандидат на место Сырского

Junge Welt: основатель «Азова» Билецкий может заменить главкома ВСУ Сырского

Андрей Билецкий Андрей Билецкий Фото: Стрингер/РИА Новости
Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий, пишет немецкое издание Junge Welt. По его информации, главком крайне непопулярен среди обычных военных, которые считают его «насильником солдат».

Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского. <…> Он непопулярен в войсках, его считают насильником солдат. <…> Но в качестве его преемника рассматривается не кто-нибудь, а Андрей Билецкий, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что сейчас Билецкий командует 3-м армейским корпусом, который в ВСУ считают «отрегулированной версией» «Азова». Издание особенно подчеркивает экстремистские взгляды возможного кандидата на пост главкома ВСУ и обращает внимание на то, чем занимаются его подопечные.

Его солдат используют как уборщиков везде, где ситуация становится опасной для Украины, и они проводят чистки офицерского корпуса, — сказано в статье.

Ранее Минобороны сообщало, что российские подразделения поразили формирования украинской бригады специального назначения «Азов». Также группировка войск «Центр» нанесла удары по силам более 10 различных бригад и полков ВСУ. В перечень пораженных подразделений вошли егерская, аэромобильная, две механизированные и две десантно-штурмовые бригады.

Украина
ВСУ
власть
посты
нацисты
