Российские войска поразили подразделение украинских националистов

Российские подразделения поразили формирования украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Министерстве обороны РФ. Также за минувшие сутки группировка войск «Центр» улучшила свои тактические позиции на нескольких участках фронта.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям <…> бригады спецназначения «Азов», — сказано в сообщении.

Согласно сводке, всего группировка нанесла удары по силам более 10 различных бригад и полков Вооруженных сил Украины. В перечень пораженных подразделений вошли егерская, аэромобильная, две механизированные и две десантно-штурмовые бригады.

Общие потери противника за сутки на данном направлении, по заявлению Минобороны, составили более 395 военнослужащих. Также уничтожено шесть единиц бронетехники и 20 автомобилей. В числе пораженной артиллерии указаны семь орудий, в том числе две американские 155-мм САУ Paladin.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по объекту Службы безопасности Украины в городе Кривой Рог. По его данным, целью стало здание управления СБУ. Минобороны РФ эти сведения также не комментировало.