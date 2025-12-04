Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 08:10

Стало известно об ударе «Искандера» по офису СБУ

Военблогер Рожин заявил, что «Искандер» поразил офис СБУ в Кривом Роге

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press
Целью удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в городе Кривой Рог стал объект СБУ, заявил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале. По его данным, речь идет о здании управления Службы безопасности Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Появилась информация по сегодняшнему прилету в Кривом Роге ракеты ОТРК «Искандер», прилетела она по Криворожскому городскому отделу управления СБУ, — заявил военблогер.

Ранее немецкие СМИ писали, что освобождение Красноармейска стало очередным значительным поражением для Вооруженных сил Украины. Текущие события демонстрируют неспособность украинских войск остановить продвижение российской армии. Взятие под контроль города может положить начало наступлению российских сил в направлении Днепропетровской области, что позволит перерезать логистические маршруты ВСУ.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что наступление российских войск на Запорожском направлении может вынудить ВСУ перебросить часть резервов из Донбасса. По его мнению, это способно ускорить полное освобождение территории Донецкой Народной Республики, поскольку Украина будет вынуждена ослабить свои позиции на одном участке фронта для усиления другого.

