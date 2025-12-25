Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там уточнили, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

[Зафиксированы] два факта вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

До этого в Минобороны России информировали, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.