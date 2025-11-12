Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Салаты с черносливом завоевали сердца многих людей в нашей стране. И это неудивительно — их сладкий вкус в сочетании с солеными ингредиентами дарит незабываемый гастрономический опыт, который хочется ощутить снова и снова.
В этом году предлагаем включить в праздничное меню новогодний салат с черносливом, курицей и грецкими орехами. Это блюдо порадует вас своей нежностью, сочностью и свежестью. Попробуйте!
Для готовки вам понадобятся
- Отварное куриное филе — 300 г
- Отварное яйцо — 2 шт.
- Небольшая луковица — 1 шт.
- Яблоко «лигол» — 1 шт.
- Тертый сыр — 100 г
- Грецкие орешки — 60 г
- Чернослив — 80 г
- Майонез — 70 г
Способ приготовления
- Куриное филе нарезаем кубиками. Складываем на дно салатника и промазываем майонезом.
- Поверх выкладываем мелко нарезанный лук. Также смазываем слой майонезом.
- Яблоко натираем на крупной стороне терки. Это третий слой. Смазываем его майонезом.
- Яйца режем на мелкие кубики, выкладываем поверх яблок и не забываем о майонезе.
- Заключительный слой — чернослив. Чем меньше кусочки, тем вкуснее.
- На верхушку салата выкладываем тертый сыр и измельченные грецкие орешки. Приятного аппетита!
