12 ноября 2025 в 18:29

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецкими орехами

Салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Салаты с черносливом завоевали сердца многих людей в нашей стране. И это неудивительно — их сладкий вкус в сочетании с солеными ингредиентами дарит незабываемый гастрономический опыт, который хочется ощутить снова и снова.

В этом году предлагаем включить в праздничное меню новогодний салат с черносливом, курицей и грецкими орехами. Это блюдо порадует вас своей нежностью, сочностью и свежестью. Попробуйте!

Для готовки вам понадобятся

  • Отварное куриное филе — 300 г
  • Отварное яйцо — 2 шт.
  • Небольшая луковица — 1 шт.
  • Яблоко «лигол» — 1 шт.
  • Тертый сыр — 100 г
  • Грецкие орешки — 60 г
  • Чернослив — 80 г
  • Майонез — 70 г

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезаем кубиками. Складываем на дно салатника и промазываем майонезом.
  2. Поверх выкладываем мелко нарезанный лук. Также смазываем слой майонезом.
  3. Яблоко натираем на крупной стороне терки. Это третий слой. Смазываем его майонезом.
  4. Яйца режем на мелкие кубики, выкладываем поверх яблок и не забываем о майонезе.
  5. Заключительный слой — чернослив. Чем меньше кусочки, тем вкуснее.
  6. На верхушку салата выкладываем тертый сыр и измельченные грецкие орешки. Приятного аппетита!

