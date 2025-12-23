Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:05

Только проверенное: салат «На здоровье!» — идеальный баланс для новогоднего застолья. И полезно, и безумно вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — блестящее доказательство тому, что праздничное блюдо может быть одновременно изысканным, сытным и благородным. Нежный отварной язык, богатый белком и железом, в сочетании с яркими зернами граната, содержащими целый комплекс витаминов, создает не только беспроигрышный вкусовой дуэт, но и продуманную комбинацию полезных элементов. Легкий йогуртовый соус подчеркивает натуральный вкус ингредиентов, не перегружая их.

Для салата вам понадобится: 400 г отварного говяжьего языка, крупный гранат, 2 свежих огурца, 150 г листового салата (айсберг или романо), пучок зеленого лука. Для заправки: 150 г натурального греческого йогурта, 1 ст. л. дижонской горчицы, соль, перец по вкусу. Язык нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Зерна граната извлеките из плода. Листья салата порвите руками на крупные кусочки. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. На широкое блюдо выложите листья салата. Сверху равномерно распределите язык и огурцы. Полейте салат йогуртовой заправкой. Обильно посыпьте зернами граната и мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол
Общество
Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Общество
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Новогодняя классика в новом формате: дольки по-деревенски с розмарином. Беспроигрышный рецепт для большого стола
Общество
Новогодняя классика в новом формате: дольки по-деревенски с розмарином. Беспроигрышный рецепт для большого стола
Забыла про оливье. Салат «Улыбка» — ваше новое новогоднее правило. Сочетание вкусов — просто гениальное
Общество
Забыла про оливье. Салат «Улыбка» — ваше новое новогоднее правило. Сочетание вкусов — просто гениальное
Салаты с ананасами не готовлю, пускаю их в горячее — получается чудная порционная курица на Новый год
Общество
Салаты с ананасами не готовлю, пускаю их в горячее — получается чудная порционная курица на Новый год
салаты
кулинария
рецепты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.