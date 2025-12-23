Только проверенное: салат «На здоровье!» — идеальный баланс для новогоднего застолья. И полезно, и безумно вкусно

Этот салат — блестящее доказательство тому, что праздничное блюдо может быть одновременно изысканным, сытным и благородным. Нежный отварной язык, богатый белком и железом, в сочетании с яркими зернами граната, содержащими целый комплекс витаминов, создает не только беспроигрышный вкусовой дуэт, но и продуманную комбинацию полезных элементов. Легкий йогуртовый соус подчеркивает натуральный вкус ингредиентов, не перегружая их.

Для салата вам понадобится: 400 г отварного говяжьего языка, крупный гранат, 2 свежих огурца, 150 г листового салата (айсберг или романо), пучок зеленого лука. Для заправки: 150 г натурального греческого йогурта, 1 ст. л. дижонской горчицы, соль, перец по вкусу. Язык нарежьте тонкой соломкой. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами. Зерна граната извлеките из плода. Листья салата порвите руками на крупные кусочки. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. На широкое блюдо выложите листья салата. Сверху равномерно распределите язык и огурцы. Полейте салат йогуртовой заправкой. Обильно посыпьте зернами граната и мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и хрусткость овощей.

