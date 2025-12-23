Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол

Чтобы задобрить символ 2026 года — Огненную Лошадь — и привлечь в дом благополучие, приготовьте символичный салат «Стог сена». Он отлично впишется в новогодний стол!

Вкус получается контрастным и очень сытным: нежная курино-грибная основа с яйцами и огурцами и хрустящая, ароматная картофельная «солома» сверху. Это вкусный и мощный символ изобилия для Нового года.

Рецепт: для основы смешайте в миске 300 г отварного мелко нарезанного куриного филе, 4 вареных яйца, нарезанных кубиками, 200 г обжаренных шампиньонов и 3 мелко нарезанных малосольных огурца. Заправьте смесь майонезом, посолите по вкусу. Выложите массу на блюдо в виде плотного прямоугольника — это основа стога. Для «соломы» натрите на крупной терке 2-3 сырых картофелины, хорошо промойте от крахмала и обсушите. Обжарьте картофельную соломку в большом количестве разогретого растительного масла до золотистой хрустящей корочки, посолите. Готовую остывшую соломку выложите горкой поверх салатной основы, полностью ее покрыв и сформировав стог. Дайте салату немного пропитаться.

