Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:46

Задабриваем Огненную Лошадь обалденным салатом «Стог сена»: отлично впишется в новогодний стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы задобрить символ 2026 года — Огненную Лошадь — и привлечь в дом благополучие, приготовьте символичный салат «Стог сена». Он отлично впишется в новогодний стол!

Вкус получается контрастным и очень сытным: нежная курино-грибная основа с яйцами и огурцами и хрустящая, ароматная картофельная «солома» сверху. Это вкусный и мощный символ изобилия для Нового года.

Рецепт: для основы смешайте в миске 300 г отварного мелко нарезанного куриного филе, 4 вареных яйца, нарезанных кубиками, 200 г обжаренных шампиньонов и 3 мелко нарезанных малосольных огурца. Заправьте смесь майонезом, посолите по вкусу. Выложите массу на блюдо в виде плотного прямоугольника — это основа стога. Для «соломы» натрите на крупной терке 2-3 сырых картофелины, хорошо промойте от крахмала и обсушите. Обжарьте картофельную соломку в большом количестве разогретого растительного масла до золотистой хрустящей корочки, посолите. Готовую остывшую соломку выложите горкой поверх салатной основы, полностью ее покрыв и сформировав стог. Дайте салату немного пропитаться.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Снежная королева»: такой вкусноты с крабовыми палочками вы еще не пробовали.

Проверено редакцией
Читайте также
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
Общество
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Общество
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье
Салат «Неаполь» с яйцами и баклажанами — когда все майонезное уже надоело: шикарный рецепт из 4 ингредиентов на Новый год
Общество
Салат «Неаполь» с яйцами и баклажанами — когда все майонезное уже надоело: шикарный рецепт из 4 ингредиентов на Новый год
Такие «лодочки» всегда выделяются на новогоднем столе — до неприличия простая закуска: готовлю с печенью трески
Общество
Такие «лодочки» всегда выделяются на новогоднем столе — до неприличия простая закуска: готовлю с печенью трески
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
Общество
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.