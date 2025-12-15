Салат «Снежная королева»: такой вкусноты с крабовыми палочками вы еще не пробовали

Приготовьте изысканный слоеный салат «Снежная королева» — и поймете, что такой вкусноты с крабовыми палочками вы еще не пробовали.

Вкус получается нежным, сливочным, с интересными контрастами: сладость яблока, солоноватость ветчины и сырков, легкий морской оттенок крабовых палочек и пикантность орехов. Это настоящая королевская симфония вкуса, достойная праздничного стола.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек (размять вилкой), 4 яйца (желтки и белки отдельно, отварить и натереть), сладкое яблоко (очистить и натереть на мелкой терке), 150 г ветчины (мелко нарезать), 2 плавленых сырка (натереть на мелкой терке), 50 г грецких орехов (измельчить). Выкладывайте слои в салатник, смазывая каждый, кроме последнего, майонезом: 1 — размятые крабовые палочки, 2 — тертые желтки, 3 — слой тертого яблока, 4 — мелко нарезанная ветчина, 5 — тертые плавленые сырки, 6 — измельченные грецкие орехи. Верхним, завершающим слоем обильно покройте салат тертыми белками, чтобы создать эффект снега. Дайте блюду настояться в холодильнике 3-4 часа.

