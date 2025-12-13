Наступление ВС РФ на Харьков 13 декабря: замерзшие трупы, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 13 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Что происходит в Купянске? Хотя в целом вопрос должен звучать так: что происходит вокруг Купянска? А происходит там банальный антикризисный псиоп украинцев, потерявших Северск. В Сеть уже накидывают и про окружение наших сил, и про арест Кузовлева, и еще всякого информационного бреда, не имеющего отношения к реальности. По факту имеем следующие расклады. Украинцы из леса Малые Ровны проникли в юго-восточные кварталы города. Там действительно неустойчивая ЛБС. Украинцы смогли дойти с юго-востока до речки Купянка и распределиться по кварталам, где теперь возобновились городские бои с неясной ЛБС. Окружения никакого нет. Сообщения о захвате Радьковки не соответствуют действительности. Все это похоже на фол последней надежды и является антикризисной пиар-акцией на фоне провалов ВСУ в Северске, Красноармейске и Димитрове», — пишет «Синяя Z Борода».

«Военная хроника» обратила внимание, что попытки ВСУ наступать на Купянск были предсказуемы.

«Что касается Купянска и попыток ВСУ вернуть хотя бы часть обороняемого района, сомнений в том, что эти попытки будут, почти ни у кого не было. В некоторой степени было заранее известно, что Драпатый перебросит туда резервы. Вопрос был только в их количестве и в том, какие задачи им поставят. Купянск ВСУ будут пытаться отбить до последнего. Бои продолжатся, пока не исчезнет даже минимальный шанс что-то изменить. Атаки на позиции России с юго-запада идут неслучайно. Если Россия закрепится со стороны Боровой и района бывшего склада ракетного топлива у станции Шевченково, то появится возможность продвигаться дальше на Чугуев и Балаклею. Этот сценарий для Киева крайне опасен, поскольку угрожает чудовищно огромному куску направления, и допустить его обвал — значит позволить РФ выйти на Харьков. Поэтому за этот участок будут драться дальше. Потери там будут расти, но попытки переломить ситуацию продолжатся», — добавили авторы канала.

Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных Фото: МО РФ

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продолжают продвижение в Вильче и Прилипке, а также вышли на окраины Волчанских Хуторов.

«По позициям противника интенсивно работает тяжелая реактивная артиллерия высокоточными ракетами. Также результативно отработали экипажи ВКС РФ и „Герани“. Противник активных действий не предпринимал. В Вильче „Воины Севера“ заняли и зачистили более 20 домовладений, продвинувшись на 400 м. Ударами РСЗО уничтожено два пункта дислокации 225-го ОШП ВСУ. В районе Лимана „Воины Севера“ продвинулись в лесном массиве и заняли шесть опорных пунктов противника. В Прилипке наши бойцы заняли опорный пункт. Общее продвижение составило до 300 метров», — отметили авторы канала.

По их словам, в ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения.

«На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ продолжают расширять зону безопасности возле российской границы. За сутки общее продвижение составило до 450 м. Ударом БПЛА „Герань-2“ уничтожен пункт дислокации резервов 3-й ОТМБр ВСУ в районе Лебедевки. На Липцевском участке фронта без существенных изменений, противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Верхний Салтов, Терновая и Избицкое Харьковской области.

«Герань» Фото: МО РФ

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск „Запад“ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области», — добавили в МО РФ.

