Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем

Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем

Курс рубля после заседания совета директоров ЦБ РФ сильно не изменится, заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 13 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 79,7296 руб. Курс евро — 93,5626 рубля, а курс юаня — 11,2726 рубля.

По мнению аналитиков, ключевым событием для рубля в конце 2025 года станет заседание ЦБ РФ, которое состоится 19 декабря. Большинство экспертов ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Ставка останется на очень высоком уровне, продолжая поддерживать привлекательность рублевых сбережений и сдерживая спрос на валюту, пояснили экономисты.

Что будет с рублем на следующей неделе

По словам Максима Тимошенко, серьезного давления на рубль в течение следующей недели не будет, потому что сильного снижения ключевой ставки не предвидится.

«Существенного изменения ставок по вкладам мы не увидим ввиду незначительно изменения КС. Однако тренд на плавное снижение ставок в следующем году будет продолжен. Наиболее разумной стратегией для вкладчиков выглядит фиксирование максимально высоких ставок на длительный срок. Главным фактором, определяющим курс рубля, остается экспортно-импортный баланс. Сейчас сложно делать прогноз насчет решения по ставке в феврале 2026 года ввиду многих неизвестных. При прочих равных наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ставки не более чем на 0,5–1,0 процентного пункта», — пояснил он в разговоре с РИАМО.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев уверен, что на курс рубля на следующей неделе могут повлиять сразу несколько важных событий.

«Валютный рынок в предстоящие выходные будет следить за возможными переговорами по мирному плану с участием США, Европы и Украины. Следующее важное событие: саммит ЕС, назначенный на 18 декабря, где будут обсуждать вопрос о бессрочной заморозке российских активов на 210 млрд евро. На следующий день наш ЦБ проведет заключительное в этом году заседание совета директоров по ключевой ставке, вероятно, ее снизят до 16% с нынешнего уровня в 16,5%», — заявил трейдер в беседе с aif.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силаев добавил, что к концу года курс доллара может вырасти до 85 рублей, если произойдет резкий обвал цен на нефть.

«Резкое падение котировок от текущих уровней может стать триггером для ослабления национальной валюты», — подчеркнул эксперт.

Также доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова пояснила, что сейчас россиянам невыгодно рассматривать иностранную валюту в качестве инструмента для сбережений, потому что рубль в последнее время достаточно стабилен и перемен в этом вопросе ждать не стоит.

«Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях», — отметила Горбунова.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России

Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать