Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:33

Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курс рубля после заседания совета директоров ЦБ РФ сильно не изменится, заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 13 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 79,7296 руб. Курс евро — 93,5626 рубля, а курс юаня — 11,2726 рубля.

По мнению аналитиков, ключевым событием для рубля в конце 2025 года станет заседание ЦБ РФ, которое состоится 19 декабря. Большинство экспертов ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Ставка останется на очень высоком уровне, продолжая поддерживать привлекательность рублевых сбережений и сдерживая спрос на валюту, пояснили экономисты.

Что будет с рублем на следующей неделе

По словам Максима Тимошенко, серьезного давления на рубль в течение следующей недели не будет, потому что сильного снижения ключевой ставки не предвидится.

«Существенного изменения ставок по вкладам мы не увидим ввиду незначительно изменения КС. Однако тренд на плавное снижение ставок в следующем году будет продолжен. Наиболее разумной стратегией для вкладчиков выглядит фиксирование максимально высоких ставок на длительный срок. Главным фактором, определяющим курс рубля, остается экспортно-импортный баланс. Сейчас сложно делать прогноз насчет решения по ставке в феврале 2026 года ввиду многих неизвестных. При прочих равных наиболее вероятным сценарием выглядит снижение ставки не более чем на 0,5–1,0 процентного пункта», — пояснил он в разговоре с РИАМО.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев уверен, что на курс рубля на следующей неделе могут повлиять сразу несколько важных событий.

«Валютный рынок в предстоящие выходные будет следить за возможными переговорами по мирному плану с участием США, Европы и Украины. Следующее важное событие: саммит ЕС, назначенный на 18 декабря, где будут обсуждать вопрос о бессрочной заморозке российских активов на 210 млрд евро. На следующий день наш ЦБ проведет заключительное в этом году заседание совета директоров по ключевой ставке, вероятно, ее снизят до 16% с нынешнего уровня в 16,5%», — заявил трейдер в беседе с aif.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силаев добавил, что к концу года курс доллара может вырасти до 85 рублей, если произойдет резкий обвал цен на нефть.

«Резкое падение котировок от текущих уровней может стать триггером для ослабления национальной валюты», — подчеркнул эксперт.

Также доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова пояснила, что сейчас россиянам невыгодно рассматривать иностранную валюту в качестве инструмента для сбережений, потому что рубль в последнее время достаточно стабилен и перемен в этом вопросе ждать не стоит.

«Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях», — отметила Горбунова.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России

Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать

экономика
новости
курс рубля
курс доллара
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер «Оренбургских киллеров» попался в руки закона
Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов
Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком
ЮАР обратилась с призывом к странам G20
Роналду станет частью популярной кинофраншизы
Два поезда не поделили пути в российском регионе
Лукашенко приравнял агрессию против союзника к нападению на Белоруссию
Умные игрушки для собак и кошек: обзор гаджетов для счастья питомца
Член ОП ответил, почему ВСУ отправили тысячи бывших заключенных в Купянск
Экс-сенатора объявили в розыск
Третье транспортное кольцо Москвы парализовало из-за аварии
Россиянин стал фигурантом дела о контрабанде животных на 6 млн рублей
Грузовик влетел в трубопровод и оставил без газа 100 домов
«Позорные действия»: в ГД ответили на удар ВСУ по Саратову
Два десятка машин размотало на трассе из-за мощного снегопада
Уход Месси обернулся беспорядками на стадионе в Калькутте
«Роснано» подала иск к Чубайсу почти на 12 млрд рублей
«Мир не за горами»: Эрдоган рассказал о планах после встречи с Путиным
В Подмосковье безбилетникам стали угрожать «повешением»
Два ребенка погибли при пожаре в частном доме
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.