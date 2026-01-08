Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем

Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем

В конце первого и в начале второго квартала российскую валюту ждет небольшое ослабление, заявил экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 8 января?

Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 8 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 78,2267 рубля. Курс евро — 92,0938 рубля, а курс юаня — 11,1592 рубля.

Аналитики считают, что в 2026 году рубль ждут небольшие перемены, поскольку ключевая ставка ЦБ может быть снижена с 16% до 12%, и она перестанет сдерживать спрос на иностранную валюту. Одновременно вдвое сокращаются объемы продажи валюты регулятором, а восстановление импорта после прошлогодней паузы создает дополнительный спрос на доллары и евро, что негативно скажется на российской валюте.

Что будет с рублем в течение 2026 года

По словам Михаила Хачатуряна, в начале весны и летом рубль ослабнет по отношению к доллару сразу же из-за нескольких факторов.

«На фоне некоторого снижения цен на нефть до уровня 63–65 долларов за баррель, завершения налогового периода и традиционного незначительного сокращения спроса на углеводороды из-за окончания отопительного сезона можно предположить, что рубль будет демонстрировать некоторое ослабление до показателей 82–87 рублей за доллар и 92–97 рублей за евро. Здесь поддерживающими факторами выступят восстановление темпов роста экономики Китая, продолжение роста объемов несырьевого неэнергетического экспорта и налоговый период по уплате налогов за первое полугодие», — отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эксперт уточнил, что в третьем квартале при стабильности цен на нефть и отсутствии значимых изменений в уровне санкционного противостояния курс национальной валюты будет находиться на уровне второго квартала с тенденцией к некоторому укреплению.

При этом генеральный директор инвестиционной платформы «Лэндэр-Инвест» Дмитрий Исаков предполагает, что одним из главных факторов, который будет влиять на курс рубля, станет снижающаяся ставка ЦБ РФ, которая в течение года может достигнуть 12%.

«В свою очередь, снижение ключевой ставки влияет на привлекательность национальной валюты. Спрос на рубль должен постепенно уменьшаться по мере снижения ставки. Это будет способствовать плавному ослаблению российской валюты. Тем не менее в базовом сценарии мы предполагаем, что резкого обострения геополитической напряженности не случится. 2026 год предполагает реализацию отмеченных выше факторов, что приведет к ослаблению рубля», — рассказал он в беседе с Bankiros.ru.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ

Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать